صحيفة: أميركا منهمكة في مخططات لاستهداف الحشد الشعبي

2019/07/07 | 11:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أفادت صحيفة “جام جام” الإيرانية، الأحد، أن الولايات المتحدة الأميركية “منهمكة” في اعداد مخططات لاستهداف الحشد الشعبي عبر استخدام عملاء في الداخل العراقي.وقالت الصحيفة في تقرير تابعته /المعلومة/، إنه “نشرت قوى المقاومة في العراق وثائق تثبت ان المخابرات الامريكية منهمكة منذ مدة في مخططات تستهدف الحشد الشعبي عبر استخدام عملاء في الداخل العراقي”.[…]

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