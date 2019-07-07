English | كوردى

صحيفة: أميركا منهمكة في مخططات لاستهداف الحشد الشعبي


صحيفة: أميركا منهمكة في مخططات لاستهداف الحشد الشعبي
2019/07/07 | 11:20
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/بغداد..

أفادت صحيفة “جام جام” الإيرانية، الأحد، أن الولايات المتحدة الأميركية “منهمكة” في اعداد مخططات لاستهداف الحشد الشعبي عبر استخدام عملاء في الداخل العراقي.

وقالت الصحيفة في تقرير تابعته /المعلومة/، إنه “نشرت قوى المقاومة في العراق وثائق تثبت ان المخابرات الامريكية منهمكة منذ مدة في مخططات تستهدف الحشد الشعبي عبر استخدام عملاء في الداخل العراقي”.

[…]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحيفة: أميركا منهمكة في مخططات لاستهداف الحشد الشعبي) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحيفة: أميركا منهمكة في مخططات لاستهداف الحشد الشعبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).

كامل التفاصيل في: المعلومة ✓
Sponsored Links

اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
بالفيديو والصور
الأكثر شيوعا