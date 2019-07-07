2019/07/07 | 11:20
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/بغداد..
أفادت صحيفة “جام جام” الإيرانية، الأحد، أن الولايات المتحدة الأميركية “منهمكة” في اعداد مخططات لاستهداف الحشد الشعبي عبر استخدام عملاء في الداخل العراقي.
وقالت الصحيفة في تقرير تابعته /المعلومة/، إنه “نشرت قوى المقاومة في العراق وثائق تثبت ان المخابرات الامريكية منهمكة منذ مدة في مخططات تستهدف الحشد الشعبي عبر استخدام عملاء في الداخل العراقي”.
[…]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحيفة: أميركا منهمكة في مخططات لاستهداف الحشد الشعبي) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
أفادت صحيفة “جام جام” الإيرانية، الأحد، أن الولايات المتحدة الأميركية “منهمكة” في اعداد مخططات لاستهداف الحشد الشعبي عبر استخدام عملاء في الداخل العراقي.
وقالت الصحيفة في تقرير تابعته /المعلومة/، إنه “نشرت قوى المقاومة في العراق وثائق تثبت ان المخابرات الامريكية منهمكة منذ مدة في مخططات تستهدف الحشد الشعبي عبر استخدام عملاء في الداخل العراقي”.
[…]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحيفة: أميركا منهمكة في مخططات لاستهداف الحشد الشعبي) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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