فريق صالات عندليب الفرات يضم محترفاً كولومبياً

2019/07/07 | 11:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..تعاقد نادي نفط الوسط الرياضي، مع محترف كولومبي لتمثيل فريق كرة الصالات في الموسم المقبل ببطولة الاندية الاسيوية.وقال المنسق الاعلامي لكرة الصالات العراقية عدي صبار في تصريح لـ/ املعلومة/ إن “نادي نفط الوسط بدأ تحضيراته من اجل المشاركة في بطولة الاندية الاسيوية المقرر اقامتها في مدينة بانكوك التايلندية خلال شهر آب المقبل”.واوضح […]

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