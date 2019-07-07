2019/07/07 | 11:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC أوصت لجنة الأمن والدفاع النيابية اليوم الأحد، القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي بفتح تحقيق مع قائد عمليات الانبار محمود الفلاحي، بعد أن تداول الإعلام محادثة هاتفية قيل اجريت بينه وبين احد عملاء وكالة المخابرات المركزية الامريكية (سي آي أي).وقال عضو اللجنة عباس الاسماعيلي للمركز الخبري الوطني NNC، […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الأمن النيابية توصي عبد المهدي بمتابعة “الخرق الكبير” للفلاحي المركز الخبري الوطني.

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