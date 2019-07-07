2019/07/07 | 11:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف الموقع الرسمي لبطولة كوبا اميركا 2019 اليوم الاحد، عن الكرة التي سيلعب بها في نهائي البطولة بين منتخبي البرازيل و بيرو مساء اليوم على ملعب "ماراكانا".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكشف عن الكرة التي سيلعب بها نهائي كوبا اميركا) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكشف عن الكرة التي سيلعب بها نهائي كوبا اميركا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).