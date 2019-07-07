رئاسة البرلمان تعتزم استدعاء سفير بغداد في واشنطن للمساءلة

2019/07/07 | 11:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

طالب نائب رئيس البرلمان العراقي الحكومة باستدعاء سفير بلادهم في الولايات المتحدة الأمريكية، فريد ياسين، واتخاذ الإجراءات كافة بحقه، عقب تصريحاته بشأن تطوير

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