الحشد يسيطر على سيارة مفخخة في صحراء الجزيرة

2019/07/07 | 11:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الانبار

عثرت قوات الحشد الشعبي، على سيارة مفخخة في صحراء الجزيرة غربي العراق ضمن عمليات "ارادة النصر".





وذكر بيان لإعلام الحشد تلقت "العهد نيوز"

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