المجلس القيادي للاتحاد الوطني يصادق على اسماء مرشحي الحزب للمناصب الرفيعة

2019/07/07 | 11:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صادق المجلس القيادي للاتحاد الوطني على ترشيح عدد من الشخصيات للمناصب الرفيعة في التشكيلة الوزارية الجديدة.وقال مصدر مسؤول بالاتحاد الوطني في تصريحات صحفية :” ان المجلس القيادي صادق على أسماء مرشحي الحزب للمناصب الرفيعة في الحكومة الجديدة “.واضاف انه:” تم ترشيح قوباد طالباني لمنصب نائب رئيس حكومة اقليم كردستان وريواس فايق لمنصب رئيس […]

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