صحيفة: هذا ما أرادته الكتائب من نشر فضيحة الفلاحي

2019/07/07 | 11:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..عزت صحيفة “خراسان” الإيرانية، الأحد، قيام كتائب حزب الله بنشر فضيحة تورط قائد عمليات الأنبار محمود الفلاحي بالتجسس لصالح الاستخبارات الأميركية إلى التحذير من خطر تغلغل عملاء للمخابرات الامريكية في المؤسسة العسكرية.وقالت الصحيفة في مقال لها بعنوان “الملف المحظور الذي تم فتحه” وتابعته /المعلومة/، إنه “قد يكون هدف حزب الله في فضح دور […]

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