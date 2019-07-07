الانواء الجوية : ارتفاع شديد بدرجات الحرارة في الايام المقبلة

2019/07/07 | 11:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد … توقعت هيئة الانواء الجوية،اليوم الأحد، حالة الطقس خلال الأيام الخمسة المقبلة فيما اشارت الى مناطق عدة ستشهد طقساً شديد الحرارة.وقالت الهيئة في بيان تلقت /بدر نيوز/، نسخة منه، ان “طقس اليوم الأحد سيكون مشمساً حاراً في المنطقة الوسطى وشديد الحرارة في المنطقة الجنوبية.واضافت، أن “درجات الحرارة العظمى ستسجل ارتفاعاً […]

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