2019/07/07 | 11:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

آس تكشف خطوات ريال مدريد للتعاقد مع بوغبا !

الاحد

07

تموز

2019 :

11:30 am

8

‏صحيفة "آس"| طلب نادي ريال مدريد من بول بوجبا الانصياع لأوامر فريقه

مانشستر يونايتد، والالتحاق بمعسكر الأعداد للموسم المقبل في

استراليا، حيث أن إدارة المرينجي لا ترغب إثارة المشاكل مع اليونايتد

قبل بدء المفاوضات مع الشياطين الحمر بشأن التعاقد مع النجم الفرنسي .

اترك تعليقك

ملاحظة: لطفا التعليق يخضع لمراجعة الادارة قبل النشر.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (آس تكشف خطوات ريال مدريد للتعاقد مع بوغبا !) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (آس تكشف خطوات ريال مدريد للتعاقد مع بوغبا !) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).