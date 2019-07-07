2019/07/07 | 11:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعقتال عصابة مكونة من خمسة أشخاص بتهمتي السرقة وانتحال الصفة بالأعظمية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/07/07 | 11:32.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

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