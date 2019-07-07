إنشاء مكتب كمركي في مصفى حديثة للإشراف على تحميل المنتوجات النفطية

2019/07/07 | 11:32

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

حصلت "الاقتصاد نيوز" على وثيقة تتعلق بإنشاء مكتب كمركي في مصفى حديثة بمساحة تقدر بـ400 متر مربع.

وتشير الوثيقة التي تحمل توقيع نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية فؤاد حسين، الى أن المكتب "سيرتبط إدارياً بمديرية كمرك المنطقة الغربية".





وتضيف الوثيقة أن المكتب يقع "داخل مصفى حديثة بالقرب من المستدوع الذي يتم فيه تحميل المنتوجات النفطية في الصهاريج الناقلة بمساحة تقدر أربعمائة متر مربع ومشيدة ببناء يقدر بحوالي (200) مائتان متر مربع ومسيجة بسياج (BRC) حديدي".

أما مهام المكتب فستتعلق بـ"الاشراف والرقابة على تحميل المنتوجات النفطية وختمها بالختم الكمركي واحتساب الكميات المصدرة خارج البلد والكشف عليها ومطابقتها بالتنسيق مع شركة نفط الشمال"، بحسب الوثيقة.

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