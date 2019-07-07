2019/07/07 | 11:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن في القاهرة عن تكليف المهندس ماجد الساعدي لرئاسة المجلس الاعلى للمستثمرين ورجال الاعمال العرب التابع للجامعة العربية ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية.وقال أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية السفير محمد الربيع في تصريح اطلعت عليه /المعلومة/، إن ” تكليف الساعدي يأتي ضمن توجهات مجلس الوحدة الاقتصادية والجامعة العربية بتعزيز عمل رجال الاعمال والمستثمرين العرب […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تكليف رجل اعمال عراقي برئاسة أرفع مؤسستين اقتصاديتين في الجامعة العربية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تكليف رجل اعمال عراقي برئاسة أرفع مؤسستين اقتصاديتين في الجامعة العربية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).