2019/07/07 | 11:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امانة بغداد تعلن عن فتح شارع رئيسي وأربعة ازقة جنوبي بغداد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المعلومة الإلكتروني بتاريخ: 2019/07/07 | 11:34.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المعلومة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (امانة بغداد تعلن عن فتح شارع رئيسي وأربعة ازقة جنوبي بغداد) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (امانة بغداد تعلن عن فتح شارع رئيسي وأربعة ازقة جنوبي بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).