الأمن النيابية توصي عبد المهدي بمتابعة

2019/07/07 | 11:36

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بغداد/ سومر نيوز

أوصت لجنة الأمن والدفاع النيابية اليوم الأحد، القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي بفتح تحقيق ...

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