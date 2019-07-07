روزنامة الجملة العصبية تسجل 9952 حالة طارئة بينها 1280 حادث سير خلال العام الجاري

2019/07/07 | 11:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مستشفى جراحة الجملة العصبية، اليوم الأحد، استقبالها ٩٩٥٢ حالة طارئة خلال النصف الاول من ٢٠١٩ إصابات بالرأس والحبل الشوكي بينها ١٢٨٠ حادث سير و٢٥١٢ حالة سقوط من اماكن مرتفعة.

وقال مدير المستشفى، وليد خالد الحيالي، في بيان تلقت حصل عليه موقع "الغدير"، ان" طوارئ المستشفى تعمل على مدار الساعة وبكادر متخصص متكامل وتستقبل مختلف إصابات الحبل الشوكي والدماغ"، مبينا ان" المستشفى استقبلت ٩٩٥٢ حالة طارئة خلال الستة اشهر الاولى من العام الجاري جميعها بالرأس والحبل الشوكي".وأضافت أن" من بينها ١٢٨٠ حادث سير و٢٥١٢ حالة سقوط من أماكن مرتفعة فضلا عن ٣٥ إصابة بالرأس نتيجة الرمي العشوائي"، مشيرا الى ان" المستشفى سجلت خلال النصف الاول من العام الحالي ١٨٧٠ إصابة بجلطة دماغية فضلا عن عشرات الحالات من الإصابة بالرأس نتيجة التعرض لشدة خارجية والشجار وغيرها من الحالات الاخرى ".وتابعت أن" جميع الحالات تلقت العناية الطارئة وبعضها حول للعناية المركزة لخطورة الحالة واخرى احتاجت الى تداخلات جراحية عاجلة ".انتهى..م.م

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