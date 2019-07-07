رسميا.. طهران تعلن رفع نسبة تخصيب اليورانيوم الى 5 بالمئة

2019/07/07 | 11:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال المتحدث باسم الحكومة الايرانية، عباس عراقجي، في كلمة له خلال مؤتمر صحفي، تابعة لموقع "الغدير"، أن" بلاده أعطت فرصة للالتزام بالاتفاق النووي وتخفيض التزاماتنا لا يعني الخروج من الاتفاق"، مشيرا إلى أن "طريق الدبلوماسية ما زال مفتوحا وربما يكون هناك أفكارا فيما يخص بيع نفط إيران واستعادة أمواله".واضاف عراقجي، انه" سنبعث برسالة اليوم للاتحاد الأوروبي بأننا سنخفض التزاماتنا وهي خطوة تهدف إلى الحفاظ على الاتفاق"، مبينا، ان" ايران ستتخذ ستين يوما آخر للحفاظ على الاتفاق النووي وإيجاد حلول"، مضيفا، انه" إذا لم يتمكن الأوروبيون من تلبية مطالب إيران فسنستمر في خفض التزاماتنا بالاتفاق النووي خطوة تلو أخرى".واكد على ان" طهران، ستقدم شكوى بشأن الخطوات التي أقدمت عليها أمريكا بعد انسحابها من الاتفاق النووي".من جانبه قال المتحدث باسم هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، "نعلن رفع معدل تخصيب اليورانيوم لأكثر من 3.6% وإلى ما يصل لـ 5%"، وذلك بحسب وكالة "فارس".انتهى..م.م

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