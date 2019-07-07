برلمان كوردستان يبدأ بمناقشة تعديل قانون المحافظات

2019/07/07 | 11:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ عقد برلمان كوردستان، اليوم الاحد، جلسته الاعتيادية لمناقشة مقترح تعديل قانون المحافظات في إلاقليم.وبحسب جدول اعمال جلسة اليوم قررت هيئة رئاسة البرلمان ان يكون برنامج عمل الجلسة الاعتيادية الحادية عشر من الفصل التشريعي الربيعي للسنة الأولى من الدورة البرلمانية الخامسةاولاً: القراءة الثانية لمقترح تعديل القانون رقم (3) لسنة 2009 لقانون المحافظات في اقليم كوردستان وعرض تقرير اللجنة القانونية وفقا لاحكام المواد (87 و 88 و 89) من النظام الداخلي لبرلمان كوردستان.

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