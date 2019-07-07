2019/07/07 | 11:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مقالات مشابهة

(المستقلة) … اعلنت وزارة النفط، اليوم الاحد، عن ضوابط احتساب اجور المتعاقدين في الوزارة.

وذكرت وثيقة للوزارة حصلت عليها (المستقلة)، ان “حملة شهادة الابتدائية فما دون يكون باجر مقطوع قدره 480،000 دينار شهريا، اما حملة شهادة المتوسطة فيكون باجر مقطوع قدره 510،000 دينار شهريا”.

واضافت ان “حملة الشهادة الاعدادية يكون باجر 000، 540 بينما يكون اجر حملة شهادة الدبلوم 600،000 والبكالوريوس يكون باجر قدره 690،000 دينار شهريا”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. وزارة النفط تحدد ضوابط احتساب اجور المتعاقدين حسب الشهادة) نشر أولاً على موقع (وكالة الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. وزارة النفط تحدد ضوابط احتساب اجور المتعاقدين حسب الشهادة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الصحافة المستقلة).