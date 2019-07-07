2019/07/07 | 11:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أكد عضو لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي آراس حبيب كريم، اليوم الاحد، أن اللجنة تتابع مديات تنفيذ البرنامج الحكومي باهتمام، فيما بين أن الاداء لا يزال دون مستوى الطموح.وقال حبيب في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه ان “لجنة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الإستراتيجي تتابع بإهتمام التقارير التي ترسلها

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عضو بلجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي: الاداء لا يزال دون الطموح وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عضو بلجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي: الاداء لا يزال دون الطموح) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عضو بلجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي: الاداء لا يزال دون الطموح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).