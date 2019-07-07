النتائج الاولى لعملية إرادة النصر

2019/07/07 | 11:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخبار/ بعد ساعات من انطلاقها أعلنت قوات الحشد الشعبي، اليوم الاحد، عن تمكنها من تدمير مضافة ومعسكر لعصابات داعش الإرهابية جنوب البعاج.وفي بيان صادر عن مديرية الحشد، اطلعت وكالة النبأ للأخبار على نسخة منها، إن "ابرز النتائج المتحققة للعملية العسكرية، هي تدمير مضافة للعدو من قبل ابطال الحشد الشعبي في منطقة المالحات جنوب البعاج تحتوي على اعتدة وتجهيزات عسكرية ولوجستية للعدو".

وأضاف البيان، أنه "تدمير معسكر للعدو يحتوي على حاسبات وخيم ومواد لوجستية منطقة الخيمة في جنوب البعاج".

وشرعت قيادة عمليات الحشد الشعبي في نينوى، صباح اليوم، بالعملية الكبرى (إرادة النصر)، لملاحقة فلول داعش في الجزيرة الكبرى.انتهى/س

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