مرشحة للرئاسة الامريكية: الحرب مع ايران ستكون اكثر تدميرا من حرب العراق

2019/07/07 | 11:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … اكدت المرشحة الديمقراطية للرئاسة الامريكية تولوسي جيبارد، الأحد، أن الحرب مع ايران ستكون اكثر تدميرا للولايات المتحدة من حرب العراق .ونقلت شبكة (سي بي أس نيوز) الامريكية في مقابلة مع جيبارد ترجمتها /المعلومة/ قولها إن “الرئيس الامريكي دونالد ترامب يدفعنا اكثر فاكثر لخوض الحرب مع ايران”.واضافت أن “ترامب كان مخطئا […]

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