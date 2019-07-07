شركات فرنسية تباشر بتأهيل واعمار مطار الموصل الدولي

2019/07/07 | 11:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن محافظ نينوى منصور المرعيد، الأحد، عن مباشرة شركات فرنسية بتأهيل واعمار مطار الموصل الدولي الذي خرج عن العمل خلال فترة سيطرة “ داعش”.وقال المرعيد في تصريح اوردته صحيفة “الصباح” الرسمية واطلعت عليه /المعلومة/، إن “الشركات الفرنسية باشرت تأهيل وإعمار مطار الموصل الدولي الذي خرج عن العمل بعد تعرضه لعدة تفجيرات ابان سيطرة […]

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