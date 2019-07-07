2019/07/07 | 11:44
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
وقالت الامانة ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
اعادة فتح شارع رئيسي و 4 ازقة جنوبي بغداد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم- بغداد
أعلنت امانة بغداد، الاحد (07 تموز 2019)، فتح شارع رئيسي وأربعة ازقة جنوبي بغداد.
وقالت الامانة ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
اعادة فتح شارع رئيسي و 4 ازقة جنوبي بغداد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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