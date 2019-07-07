2019/07/07 | 11:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت امانة بغداد، الاحد (07 تموز 2019)، فتح شارع رئيسي وأربعة ازقة جنوبي بغداد.

وقالت الامانة ...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( اعادة فتح شارع رئيسي و 4 ازقة جنوبي بغداد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( اعادة فتح شارع رئيسي و 4 ازقة جنوبي بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).