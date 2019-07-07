اراس حبيب: اداء الحكومة لا زال دون المستوى المطلوب وسنطلع الشعب عليه طبقاً لمهامنا

2019/07/07 | 11:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد عضو لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي آراس حبيب كريم، اليوم الاحد، أن اللجنة تتابع مديات تنفيذ البرنامج الحكومي بإهتمام، مبيناً أن اللجنة ستطلع الشعب على النتائج.وقال حبيب في بيان صحفي، إن “لجنة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الإستراتيجي تتابع بإهتمام التقارير التي ترسلها الحكومة بشأن مديات تنفيذ البرنامج”.واضاف أن “الأداء لايزال […]

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