بسبب وعود أوروبية.. إيران تجمد تفعيل محطة آراك النووية

2019/07/07 | 11:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت إيران، اليوم الأحد، أنها جمدت العمل في منشأة آراك النووية لإنتاج الماء الثقيل الواقعة جنوب غربي طهران، بعدما تلقت وعودا من الأطراف الموقعة على الاتفاق النووي بتنفيذ التزاماتها ضمن الاتفاق.وقال نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة طهران لإعلان الخطوة الثانية المتعلقة بخفض طهران التزاماتها النووية، إن” الخطوة المتعلقة […]

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