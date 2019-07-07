نقل رفات 44 شهيدا ايرانيا من الاراضي العراقية

2019/07/07 | 11:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن قائد لجنة البحث عن رفات مفقودي الحرب التابعة للقوات المسلحة الايرانية عن دخول رفات 44 شهيدا من مفقودي الحرب المفروضة على ايران الى ارض الوطن يوم...

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