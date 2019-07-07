2019/07/07 | 11:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار/ خطوة برس أعلن رئيس مجلس محافظة ذي قار رحيم ياسر الخاقاني، اليوم الاحد، عن إفتتاح شارع ذو اتجاه واحد بطول 40 كم يربط الناصرية بالسماوة.وقال المكتب الإعلامي للخاقاني في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “الجهود الحثيثة لأبناء محافظة ذي قار الذين سعوا من خلال وقفاتهم وتظاهراتهم المطالبة بإكمال طريق

هناك تفاصيل اخرى بخصوص افتتاح طريق بطول 40 كم يربط الناصرية بالسماوة وكالة خطوة برس.

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