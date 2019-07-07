“داعش” يجدد مبايعة البغدادي في ليبيا

2019/07/07 | 11:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس ظهر تسجيل فيديو لتنظيم “داعش” الإرهابي في منطقة صحراوية يعتقد أنها جنوب ليبيا، يصوّر عشرات المسلحين يبايعون متزعم التنظيم أبي بكر البغدادي.ومدة التسجيل الذي نشره التنظيم على مواقعه الدعائية 5 دقائق، حيث ظهر فيه عشرات المسلحين والسيارات المدججة بالسلاح، فيما لم يتم التحقق من مكان وتاريخ التسجيل.وجاء فيديو الدواعش

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