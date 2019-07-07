نائب: اداء الحكومة لا زال دون المستوى المطلوب وسنطلع الشعب عليه طبقاً لمهامنا

2019/07/07 | 11:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ أكد عضو لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي آراس حبيب ، اليوم الاحد، أن اللجنة تتابع مديات تنفيذ البرنامج الحكومي بإهتمام، مبيناً أن اللجنة ستطلع الشعب على النتائج.وقال حبيب في بيان تلقت “كلكامش برس” نسخة منه، إن “لجنة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الإستراتيجي تتابع بإهتمام التقارير التي ترسلها الحكومة بشأن مديات تنفيذ البرنامج”.

واضاف أن “الأداء لايزال دون مستوى الطموح وهو ماسوف نبحثه ونطلع الشعب عليه.



مايهمنا هو أين وصلنا وماهي مراحل التنفيذ لأننا بدون معرفة مخرجات البرنامج لن نستطيع منح تقييم حقيقي للأداء طبقاً لمهامنا كجهة رقابية وتشريعية”.

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