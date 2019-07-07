فتح شارع رئيس وأربعة ازقة جنوب بغداد

2019/07/07 | 11:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت امانة بغداد، اليوم الاحد، عن فتح شارع رئيسي وأربعة ازقة جنوب بغداد.

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