كربلاء تنتج 54 الف طن من الحنطة

2019/07/07 | 11:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية الزراعة في محافظة كربلاء المقدسة عن انتاج 54 الف طن من محصول الحنطة للموسم الزراعي 2019 .وقال مدير الزراعة المهندس رزاق الطائي :” ان كربلاء حققت طفرات نوعية في تسويق الحنطة خلال الموسم الحالي بعدما استطاعت ان تسوق 54 الف طن ، وهو مالم يتحقق من قبل نتيجة التوسع في زراعة المساحات […]

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