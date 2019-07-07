2019/07/07 | 11:55

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حقوق الانسان تحذر من ارتفاع نسبة التلوث والأمراض السرطانية في النجف

كلمة - بغداد

حذرت مفوضية حقوق الانسان في العراق، يوم الاحد، من ارتفاع نسب

التلوث والامراض السرطانية في محافظة النجف بسبب تصريف خط المياه

الثقيلة الى شط الكوفة.

وقال عضو اللجنة فاضل الغراوي في بيان، اننا "نحذر الحكومة العراقية

من ارتفاع نسب التلوث والامراض السرطانية في محافظة النجف الاشرف،

وذلك بسبب تصريف خط المياه الثقيلة الى شط الكوفة بدون معالجة مما

يشكل خطرا مميتا على المواطنين".





وأضاف الغراوي إننا "نطالب الحكومة الاتحادية بتخصيص موازنة خاصة

ودعم لجهود الحكومة المحلية التي بح صوتها من المطالبات والمخاطبات

لمعالجة اثار هذا التلوث وإقامة محطات للمعالجة وتغيير مسار

خط المياه الثقيلة باتجاه شط الكوفة".





واشار الى اننا "نحمل الحكومة الاتحادية مخاطر هذا التلوث وخطر

تفشي الأمراض اذا لم تكن هنالك اجراءات استثنائية وتخصيصات

مالية تنهي معاناة المواطنين".

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