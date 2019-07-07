تونس تحافظ على الهدوء وتستمر في العمل بعد الهجوم الإرهابي الأخير

2019/07/07 | 11:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في 27 حزيران/يونيو، أي بعد مرور أربع سنوات ويومٍ واحد على هجوم سوسة، شهدت تونس هجومين انتحاريين مزدوجين استهدفا الأجهزة الأمنية في

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