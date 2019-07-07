اعتقال 50 مطلوبا للقضاء في ذي قار

2019/07/07 | 11:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امنية- كلكامش برس؛ اعلنت قيادة شرطة محافظة ذي قار، اليوم الاحد، عن إلقاء القبض على 50 متهما مطلوبا للقضاء ومخالفا للضوابط والقوانين في اطار عدد من الممارسات الامنية في عموم المحافظة.وقالت القيادة في بيان تابعته “كلكامش برس”، إن “الاجهزة الامنية تمكنت من القاء القبض على 23 متهما مطلوبا بقضائيا جنائية مختلفة ابرزها الشروع بالقتل […]

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