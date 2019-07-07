الجيش الاميركي يفتح باب التطوع لتشكيل مجاميع مسلحة على الحدود العراقية السورية

2019/07/07 | 11:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أفادت شبكة “اورينت” الاخبارية السورية المعارضة، الأحد، بأن القوات الأميركية فتحت مؤخراً باب الانتساب في صفوف قاعدة التنف قرب الحدود السورية العراقية الأردنية.وذكرت الشبكة في خبر اطلعت عليه /المعلومة/، أن “هدف التحالف الدولي من فتح باب الانتساب في صفوف قاعدة النتف هو تعزيز قدرات التحالف العسكرية في البادية.وأضافت، أنه “سيتم اخضاع المنتسبين […]

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