2019/07/07 | 11:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت قوات الحشد الشعبي في العراق ، اليوم الأحد ، من تدمير مضافة ومعسكر لعصابات داعش الإرهابية جنوب البعاج خلال الساعات الأولى من إنطلاق عملية إرادة النصر.وقالت مديرية الحشد ، في بيان إن ” أبرز النتائج المتحققة للعملية العسكرية الكبيرة “ارادة النصر” التي شرعت بها قيادة عمليات الحشد الشعبي في نينوى لملاحقة فلول داعش …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد ساعات على انطلاقها ..



الحشد يعلن النتائج الأولية لعملية “إرادة النصر” النعيم نيوز.

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