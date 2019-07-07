2019/07/07 | 11:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلنت امانة بغداد، اليوم الاحد، عن رفع الكتل الكونكريتية من شارع رئيسي وازمة في منطقة الدورة جنوبي بغداد.وقالت الامانة في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “بلدية الدورة قامت بحملة لرفع الكتل الكونكريتية وفتح شارع 56 الرئيسي الذي يربط شارع الراشد بشارع الضغط ضمن منطقة ابو دشير، بالاضافة الى

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رفع الكتل الكونكريتية من شارع رئيسي وأزمة اخرى جنوبي بغداد وكالة خطوة برس.

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