2019/07/07 | 11:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

اكد رئيس منظمة الدفاع المدني العميد غلام رضا جلالي ان كل عملية تقوم بها اميركا ضد الجمهورية الاسلامية ستعتبرها ايران بداية حرب عدوانية.العالم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قائد إيراني: كل عملية تقوم بها اميركا ضد ايران ستعتبر بداية حرب) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قائد إيراني: كل عملية تقوم بها اميركا ضد ايران ستعتبر بداية حرب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).