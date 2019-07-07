بابليون .. ولكن

2019/07/07 | 12:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:كاظم المقدادي فرحنا ، وصفقنا ، ورقصنا ..بإدراج مدينة بابل على لا ئحة التراث العالمي ، وشكرنا اليونسكو والعالم الاكبر ، وبابل تستحق الاكثر والأكثر ..فهي الاهم من مدن...أكمل القراءة ←

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