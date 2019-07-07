بدء الاقتراع في أول انتخابات عامة باليونان منذ صفقة الإنقاذ

2019/07/07 | 12:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..توجه اليونانيون للإدلاء بأصواتهم اليوم في أول انتخابات عامة بعد صفقة الإنقاذ، فيما من المتوقع أن يتراجع فيها حزب “سيريزا” اليساري بزعامة رئيس الحكومة أليكسيس تسيبراس أمام المعارضة.وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة 7:00 صباحا بالتوقيت المحلي وستغلق في السابعة مساء بالتوقيت المحلي حيث يبلغ عدد المسجلين على لوائح الاقتراع 9 ملايين و903 […]

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