2019/07/07 | 12:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجدت دراسة أجرتها جامعة ولاية بنسلفانيا أن الأفراد الذين يقل لديهم مستوى كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) عن 70، يواجهون زيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.ويعد انخفاض الكوليسترول أمرا مفيدا بشكل خاص في تقليل خطر الإصابة بسكتة دماغية، والتي تحدث أثناء انسداد الوعاء الدموي، ما يحول دون تدفق الدم إلى المخ.ولكن انخفاض مستوى

هناك تفاصيل اخرى بخصوص دراسة تكشف خطر انخفاض الكوليسترول وكالة صدى الاعلام للانباء.

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