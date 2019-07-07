2019/07/07 | 12:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

صحيفة تكشف عن مستقبل دي خيا مع الشياطين الحمر

‏Mirror | دافيد دي خيا سيُجدد عقده مع مانشستر يونايتد بعد محادثات

إيجابية بين النادي وجورجي مينديز وكيل أعمال الحارس الأسباني.

‏Mirror | دي خيا سيحصل على راتب أسبوعي يُقدر بـ350 ألف جنيه أستيرليني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحيفة تكشف عن مستقبل دي خيا مع الشياطين الحمر) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحيفة تكشف عن مستقبل دي خيا مع الشياطين الحمر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).