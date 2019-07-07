2019/07/07 | 12:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني NNC رجحت لجنة الامن والدفاع النيابية، اليوم الاحد، صدور أمر ديواني لإعادة هيكلة قوات البيشمركة وذلك على غرار الحشد الشعبي.وقال عضو اللجنة النيابية فاضل الفتلاوي في تصريح لـ”قناة آي نيوز” إن هناك “مطالبات لتنظيم عمل البيشمركة ودمجها بالجيش لان العراق موحد وهي جزء من القوات الاتحادية”.وأضاف ان “القرار الديواني […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الدفاع النيابية ترجح هيكلة البيشمركة على غرار الحشد الشعبي المركز الخبري الوطني.

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