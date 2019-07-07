تراجع أرباح «المراعي» بـ 12% في الربع الثاني 2019

2019/07/07 | 12:04

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

انخفضت الأرباح الصافية لشركة المراعي السعودية في الربع الثاني من هذا العام بنحو 12% وذلك مقارنة بالفترة المماثلة من العام الذي سبقه لتصل إلى ما يقارب 583 مليون ريال (155,4 مليون دولار).

كما انخفضت أرباح الشركة بالنصف الأول من هذا العام بنحو 9% على أساس سنوي وصولاً إلى ما يقارب 919 مليون ريال (245,06 مليون دولار).

هذا وأرجعت الشركة سبب تراجع أرباحها في الربع الثاني من هذا العام إلى عدة أسباب منها ارتفاع مصاريف البيع والتوزيع بمقدار 28 مليون ريال (7,4 مليون دولار) وبنسبة 5%.

وعلى صعيد ذي صلة، أعلنت "المراعي" استقالة رئيسها التنفيذي "الويس هوفباور" من منصبه نظراً لظروفه الشخصية وتعيين "جورج شوردريه" مكانه.

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