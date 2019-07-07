الحشد الشعبي خنجر في خاصرة الوطن

2019/07/07 | 12:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلبم :رفعت الزبيدي عنوان المقال يبدو من الوهلة الأولى أنه تجني كبير على الحشد الذي كنت وفي كثير من مقالاتي السابقة أسميه بالحشد الوطني باعتباره رمزا وطنيا في محاربة الارهاب...أكمل القراءة ←

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