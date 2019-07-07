2019/07/07 | 12:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقي سائح بريطاني حتفه على الفور عندما حاول التقاط صورة “سيلفي” وسقط من نافذة منزل كان يقضي فيه عطلته الصيفية على شاطئ كوستا بلانكا في إسبانيا.وذكرت صحيفة “ديلي ميل”، أن الحادث وقع 3 يوليو الجاري في منطقة بونتا بريما، بالقرب من مدينة توريفايجا، حيث سقط رجلان من نافذة الشقة التي تقع على ارتفاع أكثر

هناك تفاصيل اخرى بخصوص سيلفي يسقط سائحا بريطانيا من ارتفاع 12 مترا ويرديه قتيلا وكالة صدى الاعلام للانباء.

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