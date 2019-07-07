إيران تهدد أوروبا:سنستمر بخفض التزامتنا في الاتفاق النووي

2019/07/07 | 12:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هدد مساعد وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي، الأحد، بأنه اذا لم يتمكن الاروبيون من تلبية مطالبنا فنستمر في خفض التزاماتنا بشأن الاتفاق النووي خطوة تلو اخرى.وقال عراقجي في المؤتمر الصحافي الذي عقده مع المتحدث باسم الحكومة الايرانية علي ربيعي وتابعته /المعلومة/، إن “طلب واشنطن من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعقد اجتماع لمجلس الحكام بشأن

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