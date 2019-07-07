أول تعليق روسي على قرار إيران بتجاوز تخصيب اليورانيوم

2019/07/07 | 12:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، الأحد، أن قرار إيران في تجاوز تخصيب اليورانيوم متوقع، مشيرا إلى أن طهران تتصرف بشفافية.وقال أوليانوف في تصريح لوكالة “سبوتنيك” اطلعت عليه /المعلومة/، إنه “كان هذا متوقعا.الإيرانيون يتصرفون بشفافية وأعلنوا خطواتهم مقدما ويقومون الآن بتنفيذها، لذلك لم […]

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