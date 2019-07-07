الكمارك: تصدر توجيها للمستوردين والمخلصين الكمركيين بضرورة الإسراع بتخريج الإرساليات المنجزة

2019/07/07 | 12:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز / بغداد … أصدرت الهيئة العامة للكمارك ، اليوم الأحد ، توجيها إلى كافة المستوردين والمخلصين الكمركيين المجازين رسميا من قبلها بضرورة التواجد خلال الساعة الاولى من الدوام الرسمي في المراكز الكمركية كافة لغرض تسريع انجاز المعاملات الكمركية وتخريج الإرساليات المنجزة والمكتملة الإجراءات من حوزة المنفذ لتلافي حالات تكدس الشاحنات عند بوابة الخروج.[…]

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